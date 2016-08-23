Москва, 23 августа, 2016, 12:12 — ИА Регнум. В Москве возгорание на складе с лакокрасочными изделиями локализовано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЦУКС ГУ МЧС по столице. В ведомстве уточнили, что площадь пожара в здании составила около одной тысячи квадратных метров.

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«Пожар для людей опасности не представляет, так как ближайшие дома находятся на достаточном удалении от места пожара. На месте дополнительно работает лаборатория, где постоянно берут пробу воздуха для анализа. И угроза для людей не выявлена в настоящий момент», — заявил сотрудник пресс-службы.

На данный момент ведется непрерывная работа по ликвидации последствий возгорания. «К сожалению, в результате пожара пострадали люди — пострадавшие переданы бригадам «03» для госпитализации в лечебные учреждения города Москвы», — добавили в пресс-службе. Информация о количестве пострадавших уточняется, на данный момент известно о госпитализации двоих человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в здании по адресу поселок Шишкин лес, дом 23. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. В результате пожара произошло обрушение металлических конструкций. Информация о пострадавших уточняется. Также сообщалось, что спасатели принимают меры к охлаждению находящегося рядом бензовоза.