Москва, 23 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Бывший министр обороны России (февраль 2007 года — ноябрь 2012 года) Анатолий Сердюков назначен советом директоров «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК) на должность председателя двух комитетов. Об этом сообщили в пресс-службе ОДК.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». Реж. Александр Давыдов. 1987. СССР А Васька слушает, да ест!

На заседании совета директоров ОДК 22 августа решено «утвердить председателем Комитета по стратегии и Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК» индустриального директора по авиационному комплексу Государственной корпорации «Ростех» Сердюкова Анатолия Эдуардовича».

Напомним, Сердюков получил высшее образование в Ленинградском институте советской торговли, и с 1985 по 1991 год работал в магазине № 3 Ленмебельторга (Ленинград), а затем в на протяжении двух лет — заместителем директора по коммерческой работе в этой же организации. Позже он перешёл в АО «Мебель-Маркет», где на протяжении пяти лет был генеральным директором.

После этого в 2000 году Сердюков стал государственным служащим. Министром обороны назначен в 15 феврале 2007 года. С июля 2009 до июня 2011 года — председатель совета директоров ОАО «Оборонсервис». В отставку с должности отправлен в 2012 году — после громкого уголовного дела о хищениях в «Оборонсервисе». С 14 декабря 2015 года назначен в Совет директоров холдинга Вертолёты России.