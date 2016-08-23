Калуга, 23 августа, 2016, 12:09 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги Александр Иванов знакомится с состоянием детской площадки

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 22 августа в ходе рабочей поездки по избирательному округу осмотрел детскую площадку в районе дома № 14 по Площади Победы и пообщался с жителями.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, как оказалось, площадка пользуется популярностью не только у детворы из окрестных домов, многие родители из других районов города привозят сюда своих детей, что и не удивительно — в прошлом году здесь был возведён настоящий детский городок — с игровой зоной и антиударным покрытием.

Родители малышей благодарны городским властям за новое место отдыха, но, к сожалению, не все калужане бережно относятся к таким подаркам, а встречаются и случаи откровенного вандализма — недавно один из игровых комплексов был повреждён.

«Жаль, что некоторые калужане не могут направить свою энергию в нужное русло, — заметил Александр Иванов, — в связи с этим были достигнуты договорённости с руководством городской полиции, площадка включена в маршрут патрулирования ППС, полиция уделит этому району особое внимание. Повреждённые элементы будут заменены, в скором времени на площадке появится ещё один новый игровой комплекс».

Волнует жителей и вопрос поддержания чистоты и порядка.

«Состояние этой детской площадки даёт нам хороший пример отношения управляющих компаний к своим обязанностям, — подчеркнул Александр Иванов, — половина площадки чистая и убранная, в то время, как вторая половина засыпана мусором, площадка находится между двумя домами и попадает в сферу ответственности двух управляющих компаний, одна из которых явно не отличается добросовестным отношением к работе. Руководством города было принято решение бороться с подобными управленцами, на рынке должны остаться только надёжные управляющие компании, оказывающие жителям качественные услуги по управлению жилым фондом и содержанию придомовой территории. Полагаю, что депутатский корпус вернётся к обсуждению вопроса о том, кто должен содержать детские и спортивные площадки».