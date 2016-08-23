Вашингтон, 23 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Американские специалисты по приматам пришли к выводу, что шимпанзе, считавшиеся индивидуалистами, в действительности, вполне способны к продуктивному сотрудничеству. Результаты экспериментов опубликованы в статье в журнале PNAS.

Pixel-mixer Шимпанзе

Как утверждает профессор Франс де Валь, предыдущие опыты над шимпанзе не позволяли им проявить способность к кооперации, так как обезьяны не имели возможности наказать тех из них, кто отбирал у других результаты труда.

Приматолог и его коллеги поместили 11 взрослых шимпанзе в питомник с кормушкой, которая открывалась лишь в том случае, если несколько приматов одновременно тянули за канат. За 96 часов ученые отметили более 3500 случаев успешного сотрудничества между обезьянами, тогда как конфликты и драки проявлялись гораздо реже.

При этом шимпанзе наловчились наказывать «нарушителей» укусами и тычками. По мнению специалистов, результаты опытов говорят о древности сотрудничества и его эволюционном значении.