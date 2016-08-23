Москва, 23 августа, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, освобождающий от налога на имущество организаций в отношении транспортных средств, подлежащих госрегистрации. Об этом сообщается на сайте правительства.

Alexander Porubin «Жигули» ВАЗ-2101

«Законопроектом предлагается освободить налогоплательщиков от уплаты налога на имущество организаций в отношении транспортных средств, подлежащих госрегистрации (учёту) в соответствии с законодательством РФ, если такие транспортные средства произведены после 1 января 2013 г», — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект, который был одобрен на заседании правительства РФ 18 августа, должен стимулировать развитие российского транспортного машиностроения.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти России рассчитывают на то, что данная мера будет стимулировать предприятия, организации к обновлению своего автопарка и создаст дополнительный спрос на отечественную технику.

«Это, конечно, поможет нашему транспортному машиностроению», — сказал премьер-министр.