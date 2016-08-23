Майкоп, 23 августа, 2016, 12:04 — ИА Регнум. В Республике Адыгея не хватает специалистов в области медицины. На сегодня этот показатель составляет около 320 человек. Так, наибольший дефицит отмечен в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Здесь недостаточно терапевтов, педиатров, фтизиатров, оториноларингологов. Такая информация прозвучала на встрече премьер-министра Адыгеи Мурата Кумпилова со студентами-целевиками, поступившими в медвузы ЮФО, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 23 августа.

Эмилия Шанкс. Медицинский осмотр в русской богадельне. 1880

Кроме того отмечается дефицит анестезиологов-реаниматологов, психиатров, психиатров-наркологов, фтизиатров, эпидемиологов в стационарных учреждениях республики. Высока нехватка врачей клинической лабораторной диагностики, скорой медицинской помощи, судебно-медицинских экспертов, патологоанатомов.

Так, по данным, которые привел Мурат Кумпилов, в 2015 году обеспеченность врачами в республике оставила 33,9 на 10 тыс. человек, средними медицинскими работниками — 90,5 на 10 тыс. человек.

Проблему дефицита кадров, которая в республике стоит остро, власти намерены решить, в том числе, и за счет учебы по целевой программе. Молодые специалисты в этом случае могут рассчитывать на содействие и помощь со стороны властей.

На встрече было отмечено, что с этого года в мединституте МГТУ к двум имевшимся специальностям — лечебное дело и фармация — добавилось еще две — педиатрия и стоматология. Закуплено оборудование для симуляционного класса на сумму 10 млн рублей. В прошлом году студенты мединститута прошли стажировку во Фрайбургском университете, одном из ведущих учреждений в Европе. Эта практика будет продолжена в будущем.

Добавим, что только за последние пять лет в республике было построено 28 фельдшерско-акушерских пунктов, включая пять ФАПов. Завершилась модернизация онкологической службы республики. В целом на приобретение нового медицинского оборудования в республике за 2015 год было направлено почти 83,3 миллиона рублей. Доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей республики увеличилась на 75%. Такую помощь получили одна тысяча 915 человек — на 800 больше, чем в 2014 году. В прошлом году удалось на 2,3% снизить коэффициент общей смертности населения в сравнении с 2014-м.

В целях устранения дефицита медицинских кадров за счет средств республиканского бюджета обучение продолжили 147 студентов-целевиков на базе медицинского института МГТУ. В рамках программы «Земский доктор» в сельскую местность республики были трудоустроены 27 молодых специалистов, 70 врачей Адыгеи направлены на профессиональную переподготовку по различным специальностям.