Иркутск, 23 августа, 2016, 12:04 — ИА Регнум. В Иркутской областной инфекционной больнице началась выписка воспитанников Черемховского психоневрологического интерната, пострадавших в результате массового пищевого отравления. Как сообщил ИА REGNUM директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай, к настоящему моменту выписано трое детей, еще девять воспитанников интерната ожидают выписки в течение дня.

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После выписки детей доставят в детский дом № 2 Иркутска. В перевозке детей задействованы три автомобиля городской станции скорой медицинской помощи. Таким образом, в больнице останутся 46 воспитанников интерната.

Планируется, что до конца недели будут выписаны еще 37 детей.

Решение о выписке принимается после соответствующих лабораторных исследований. Клинические признаки кишечной инфекции у детей также отсутствуют.

Как уточнили в ведомстве, медицинская помощь воспитанникам интерната оказывается в полном объеме. Для проведения консультаций привлечены ведущие федеральные и региональные специалисты, дети обеспечены всем необходимым.

Напомним, что для помощи детям по поручению Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в Иркутскую область были направлены специалисты НИИ детских инфекций, организована проверка Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения по факту вспышки кишечной инфекции в Черемховском психоневрологическом интернате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 24 июля по 17 августа 2016 года в медучреждения Черемхово и Иркутска с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 45 воспитанников, четверо детей скончались. Возбуждено четыре уголовных дела по статьям «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Задержаны трое подозреваемых, двух из которых поместили под домашний арест.