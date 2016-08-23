Новосибирск, 23 августа, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Сегодня утром, 23 августа, на автодороге между поселком Кольцово и новосибирским Академгородком практически одновременно произошли два серьезных ДТП. В результате, в общей сложности пострадали два человека и 12 автомобилей, как легковых так и грузовых. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, причиной аварий могла стать плохая видимость из-за тумана.

Архип Куинджи. Осенняя распутица. 1872

«На 4 км автодороги Кольцово-Академгородок произошло столкновение шести автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека — пассажиры 1985 и 1986 г.р., ехавшие в одном из легковых автомобилей в качестве пассажиров. Несколькими минутами позже на противоположном участке трассы произошло еще одно ДТП с участием также шести автомобилей. По предварительным данным, во втором ДТП пострадавших нет. Автомобилям причинен материальный ущерб», — подчеркнули в ведомстве.

Точные причины сейчас устанавливаются. Но, стоит отметить, что на этом участке дороги плохая видимость могла возникнуть еще и из-за дыма от горящей неподалеку мусорной свалки. Она начала гореть еще вчера. Сильное задымление на трассе в этом районе наблюдалось около суток.