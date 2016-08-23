Калуга, 23 августа, 2016, 11:56 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги На рабочем совещании в городской управе

Вопрос готовности образовательных учреждений Калуги к новому учебному году обсудили накануне на рабочем совещании руководителей подразделений городской управы.

Как сообщили 23 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, в совещании принял участие глава городского самоуправления Александр Иванов.

По информации начальника управления образования Ольги Лыткиной, на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году запланировано более 20 млн. рублей. Из этой суммы на ремонт и реконструкцию зданий будет направлено 6,2 млн. рублей, на выполнение мероприятий в части антитеррористической защищенности — 3,6 млн. рублей, на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния учреждений — 718 тыс. рублей. В образовательных учреждениях были проведены ремонты фасадов, спортивных площадок, асфальтового покрытия, спортзалов и учебных кабинетов. Заказаны и закуплены учебники на сумму более 22 млн. рублей в количестве более 57 000 экземпляров.

В рамках совещания, глава городского самоуправления Александр Иванов поднял вопрос ремонта центра дополнительного образования «Созвездие».

«Центр «Созвездие» был переведён в здание бывшего учебно-производственного комбината, за счёт средств, выделенных по инициативе депутатов городской Думы, ведётся ремонт внутренних помещений, но необходим также ремонт кровли здания, каким образом планируется решить эту проблему?», — обратился к руководителю управления образования глава Калуги.

По словам Ольги Лыткиной, ремонт кровли планируется осуществить за счёт инвестора в рамках концессионного соглашения. Вопрос будет находиться на контроле депутатского корпуса.

«Решением городской Думы на ремонт детских дошкольных учреждений в этом году было выделено 20 миллионов рублей, — отметил Александр Иванов, — депутаты держат на контроле ход ремонтных работ, а также уделяют внимание и подготовке к новому учебному году школ и учреждений дополнительного образования. В центре «Созвездие» занимается множество юных калужан, на выделенные решением депутатов средства ведётся ремонт внутренних помещений центра — зала для выступлений, гримёрок, надеюсь, что с помощью инвестора будет произведён ремонт кровли, и новый учебный год воспитанники центра встретят в новом здании».