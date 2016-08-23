Женева, Швейцария, 23 августа, 2016, 11:56 — ИА Регнум.



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Некоммерческая организация Oxfam обвинила власти Великобритании в нарушении Международного договора о торговле оружием (МДТО) из-за того, что Лондон поставляет Саудовской Аравии оружие, которое может быть использовано в гражданской войне в Йемене, сообщает The Guardian.

В адрес правительства Соединенного Королевства все чаще слышны призывы запретить продажу оружия Саудовской Аравии, поскольку существует опасность, что Эр-Рияд нарушает международное гуманитарное право в Йемене.

Из-за этого некоммерческая организация Oxfam была вынуждена назвать правительство Великобритании, которое является подписантом МДТО, и прежде активно поддерживало его, «одним из наиболее значительных нарушителей» условий этого соглашения.

Организация планирует использовать вторую конференцию по контролю за продажей оружия, проводимую в Женеве 23 августа, для осуждения позиции Лондона.

«Поддержка оружием и иными военными средствами способствует вопиющему конфликту в Йемене, в результате чего страдают те самые люди, которых МДТО призван защищать. Школы, больницы и жилые дома стали целями бомбардировок в нарушение правил ведения войны», — гласит заявление заместителя британского отделения организации Пенни Лоренс.

По её словам, правительство Великобритания не понимает или скрывает негативное воздействие от продажи оружия коалиции государств Персидского залива во главе с Саудовской Аравией, которая наносит ракетно-бомбовые удары по Йемену.

«Оно [правительство] ввело в заблуждение свой собственный парламент по вопросу о контроле за продажей оружия, и теперь репутация страны находится под угрозой, поскольку она берет на себя обязательства на бумаге, в действительности же, делая обратное», — также указано в документе организации. «Как может правительство настаивать на том, чтобы другие придерживались договора, которое оно [правительство] помогло принять, если оно вопиющим образом игнорирует его».

Ранее в 2016 году правительство Соединенного Королевства заявило о своей уверенности в том, что вторжение Саудовской Аравии соответствует требованиям международного права. Однако позднее в правительстве скорректировали прежние заявления. Власти отметили, что для подкрепления прежних оценок не было проведено необходимых проверок. Лондон, тем не менее, настаивал на том, что прежние заявления правительства были основаны на ошибочной информации, а не обусловлены попыткой ввести парламентариев в заблуждение.

По данным Oxfam, до 21 млн человек в Йемене нуждаются в гуманитарной помощи, что составляет 82% населения страны — самый значительный показатель из всех стран мира. По оценкам ООН, в результате конфликта погибло более 6 тыс. человек, тогда как нескольким миллионам пришлось оставить свои дома.

Обе стороны конфликта вызвали критику относительно ведения боевых действий, однако, по информации ООН, мирные жители становятся жертвами коалиции во главе с Саудовской Аравией в два раза чаще, чем от действий других сторон гражданской войны.