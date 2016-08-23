Тверь, 23 августа, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Тверские молодежные проекты названы в числе лучших на всероссийском форуме «Территория смыслов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области 23 июня по итогам VII смены Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».

На образовательном форуме «Территория смыслов»

Всего по итогам смены к получению грантов на общую сумму 7,8 млн рублей было рекомендовано 40 проектов. В числе лучших — тверские проекты: День научного творчества «Внауке» и школа подготовки волонтеров «Доброволец Верхневолжья». Они получили гранты в размере 100 тыс. рублей.

Об идее создания школы подготовки волонтеров рассказала Дарья Лаврикова. Проект направлен на развитие добровольчества в регионе по нескольким направлениям — социальное, событийное, патриотическое, культурное, ‑ и предполагает очное и дистанционное обучение.

Цель другого проекта, который представил Илья Смирнов — повысить интерес среди школьников к научным исследованиям с помощью научно-популярных акций в школах малых городов и сельской местности.

Исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя, отметив огромный потенциал молодежи Верхневолжья в решении задач, стоящих перед регионом и всей страной.

Напомним, ранее на форуме гранты Росмолодежи получили проекты Тверской области «Блокадный хлеб», «Тверская Международная Модель ООН». Кроме того, на площадке, посвященной IT-технологиям, победу одержал проект «КиберПомощь», над которым вместе с членами команды работал магистрант Тверского государственного технического университета Дмитрий Красиков.