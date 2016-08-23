Манила, 23 августа, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Китайские СМИ распространили новость о филиппинском рыбаке, который более 10 лет являлся обладателем самой большой в мире жемчужины.

Цитата из м/ф Сказка о рыбаке и рыбке. реж. Михаил Цехановский. 1950. СССР Рыбак и рыбка

Десять лет назад в море у побережья филиппинского острова Палаван, неизвестный рыбак нашел самую большую в мире жемчужину, вес которой составляет 34 кг. Мужчина не смог оценить ценность находки и сохранил ее как «символ удачи» в своем полуразрушенном деревянном доме, пишет «Наньцзао жибао».

После пожара, уничтожившего хижину, рыбак был вынужден переехать в другой дом. Тогда рыбак и передал свою находку властям города Пуэрто-Принцесса.

Представитель администрации Алиин Амурао рассказал журналистам историю находки, которую ему поведал рыбак, пожелавший остаться неизвестным. В 2006 г. во время шторма рыбак бросил якорь у одного из рифов. Мужчина заметил, что якорь застрял из-за принесенной раковины и нырнул, чтобы подтянуть якорь и поднять свою находку. Мужчина не смог самостоятельно оценить жемчужину, поэтому держал ее спрятанной у себя дома в качестве талисмана.

Ранее самой большой в мире жемчужиной считалась жемчужина Аллаха, вес которой составляет 6,4 кг, а стоимость — $35 млн.