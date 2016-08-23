Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 23 августа, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Создание туристического кластера «Гурзуф», предусмотренное федеральной целевой программой (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», позволит увеличить вместимость местных пляжей в два раза. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов по итогам заседания рабочей группы по реализации связанных с кластером проектов в поселке Гурзуф.

Константин Коровин. Гурзуф

«Мощность пляжей в районе Гурзуфа планируется увеличить в два раза в связи с тем, что туризм в Республике Крым очень активно развивается», — заявил Сафонов.

«Увеличение мощности пляжей — это абсолютно актуально», — подчеркнул глава Ростуризма, добавив, что проекты, которые будут реализовываться по Гурзуфу, «рассчитаны на его стратегическое развитие, на десятилетия вперед».

По его словам, в прошлом году на полуостров приехало около 5 миллионов человек, а в нынешнем ожидается значительное увеличение числа отдыхающих.

В целом на туристический кластер выделят более 2 млрд рублей, отметил, в свою очередь, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Олег Казурин. При этом «на первоначальные проектные работы Крым выделит из республиканского бюджета 250 миллионов рублей», уточнил он.

Отметим, что в рамках создания туристического кластера планируется масштабная реконструкция гурзуфской набережной, пляжной и пешеходной зон, подпорных стен и коммуникаций.

Для реализации проекта министерством жилищно-коммунального хозяйства РК, «Крымэнерго» и другими организациями рассмотрен ряд мероприятий, а также выработана «дорожная карта», которую правительство будет представлять на рассмотрение Ростуризма РФ.