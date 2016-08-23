Севастополь, 23 августа, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников установил недельный срок департаменту городского хозяйства для воздействия на компании, занимающиеся вывозом бытового мусора. После чего последует разрыв контрактов и замена подрядчиков. Об этом Овсянников заявил 22 августа на аппаратном совещании, передает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба правительства Севастополя

Новый глава по примеру своего предшественника взялся за «глобальную проблему Севастополя» — санитарную очистку и уборку города от мусора.

«Я попрошу ежедневно предоставлять мне фотографии и список выданных предписаний. А через неделю — уведомления о расторжении соответствующих контрактов со всеми компаниями, которые эти предписания не выполняют, — дал поручение Овсянников. — В случае необходимости привлекайте организации, которые много лет занимались уборкой нашего города, подключайте общественность, политические силы».

Он привел данные опроса правительства города среди населения — 60% опрошенных считают, что ситуация с вывозом мусора в последнее время ухудшилась.

В течение недели в центральной части города и Гагаринского района наблюдались сбои в вывозе бытового мусора. Глава департамента горхозяйства Андрей Демин попытался дать надежду и сгладить впечатление. «Ситуация улучшится после закупки нашим ГУПом четырех мусоровозов, которые должны поступить до 1 сентября. Благодаря этому мы сможем перекрывать нерешенные проблемы с частными организациями», — сказал глава горхоза.

Вывозом мусора в Севастополе занимаются ГУП «Благоустройство» и пять частных компаний: КП «Чистый город», «Сити девелопмент», ООО «Воробьев» и ООО «Рола сервис».