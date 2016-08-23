Махачкала, 23 августа, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Автомобиль с находившимся в нем трупом, найденный в Каякентском районе Дагестана, принадлежал Магомеду Гаджиеву, который ранее проходил в качестве обвиняемого по делу об убийстве тренера махачкалинского клуба «Горец» Мусаила Алаудинова, сообщил 23 августа ИА REGNUM источник в силовых структурах республики.

oscarwcastillo Горящий автомобиль

Чтобы установить, кому принадлежат найденные в машине останки, необходимо провести генетическую экспертизу. Но, высока вероятность того, что они принадлежат именно Гаджиеву. Родственники заявили, что он передвигался именно на этой машине, сообщил источник.

Гаджиева могли убить из мести. Согласно этой версии, его насильно посадили в машину, после чего привели в поле недалеко от дороги и взорвали машину, пишет Life.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Отметим, Магомед Гаджиев, Рамазан Ханмагомедов и Арслан Тагиров обвинялись в убийстве тренера спортивного клуба «Горец» Мусаила Алаудинова. 25 мая суд освободил всех троих подсудимых, поскольку коллегия присяжных признала их невиновными.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Каякентском районе Дагестана на трассе Первомайск — Махачкала был найден сгоревший внедорожник Toyota Land Cruiser с двумя трупами. По данным МВД по Дагестану, внедорожник был взорван.