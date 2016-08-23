Москва, 23 августа, 2016, 11:50 — ИА Регнум. На сегодняшний день 90% школ юридически готовы к началу учебного года. Об этом сегодня, 23 августа, заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец в ходе селекторного совещания, посвященного началу нового учебного года, сообщается на сайте правительства РФ.

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По ее словам, что к 1 сентября сдается 90 новых школ, затем откроется еще 95 школ.

Кроме того, Голодец заявила, что к 1 сентября должны быть проверены на антитеррористическую безопасность, «Особое внимание предстоит уделить теме безопасности детей. Это, прежде всего, антитеррористическая безопасность, которая должна быть проверена», — подчеркнула вице-премьер.