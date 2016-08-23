Стамбул, Турция, 23 августа, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Полузащитник португальского футбольного клуба «Бенфика» Андерсон Талиска завершил трансфер в «Бешикташ», базирующийся в Стамбуле, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Firuza Эмблема клуба «Бешикташ»

22-летний уроженец бразильской Фейра-ди-Сантана, Талиска прилетел в Турцию 22 августа для заключения договора сроком на один год.

По данным Transfermarkt, воспитанник «Байи» обошелся «черно-белым» в 2 млн евро. Ранее интерес к полузащитнику проявляли английские «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль», а также китайский «Шанхай Шэньхуа».

В минувшем сезоне Талиска отличился тремя голами в рамках чемпионата Португалии, выступив в 21 матче.