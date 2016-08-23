Таллин, 23 августа, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Предстоящей осенью в основные школы, гимназии и технические училища Эстонии пойдут свыше 143 тысяч учеников, что на 14% или на 20 тысяч человек меньше, чем в 2006 году. Об этом ИА REGNUM сегодня, 23 августа, сообщили в Министерстве образования и науки.

pixabay.com Школьный класс

Отмечается, что по сравнению с 2015/2016 учебным годом число учащихся незначительно выросло — на 3 тысячи человек или на 2%. Традиционно большинство школьников страны сосредоточено в учебных заведениях Таллина и его пригородах в уезде Харьюмаа, где продолжается рост их числа. Во всех остальных местных самоуправлениях роста не наблюдается.

В то же время отмечается, что число учащихся в профессиональных учебных заведениях страны остается стабильным. В связи с привлечением к учебе людей старшего возраста, увеличивается средний возраст таких учащихся. По данным министерства, в 2016 году количество взрослых учащихся в возрасте 25−64 года составляет почти 17% и имеет тенденцию к увеличению.

«Узким местом» учебных заведений Эстонии по-прежнему остается проблема неполной или частичной занятости учителей в школах, где число учеников упало за последние годы более чем на 40% (в основном, в провинции). Министерство обещает заниматься данной проблемой, добавив, что по-прежнему быстрыми темпами продолжается рост зарплаты работников общешкольного образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее число школьников и гимназистов Эстонии продолжает снижаться с 1995 года. Параллельно идет процесс выдавливания школьного и гимназического образования на русском языке для русскоязычного населения страны.

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