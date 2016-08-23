Вашингтон, 23 августа, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Американский суд вынес приговор в отношении 45-летней гражданки США Мань Вэнься, обвиняемой в передаче китайской армии военных технологий США. Американка китайского происхождения проведет 50 месяцев в одной из федеральных тюрем США.

Iecs США vs Китай

В ходе следствия было установлено, что Мань Вэнься, владеющая частным бизнесом в области оборонной промышленности, вступила в сговор с китайскими агентами с целью передачи данных о двигателях, установленных в истребителях F-35, F-22 и F-16, а также беспилотнике MQ-9. Расследование дела началось в 2015 г. и завершилось лишь на прошлой неделе, пишет «Сина синьвэнь».

Глава Школы международных отношений при Цзилиньском университете Хэ Чжипэн прокомментировал новость о вынесении приговора Мань Вэнься.

«Американские суды зачастую слишком суровы в делах, связанных с Китаем. Вашингтон слишком подозрительно относится ко всем гражданам, так или иначе связанным с КНР. Данный факт ставит под сомнение высказывания американских политиков, называющих Китай стратегическим партнером», — заявил эксперт.

Хэ Чжипэн отметил, что он сомневается в причастности Мань Вэнься к шпионским играм.

«Подумайте сами, может ли китаянка, ставшая гражданкой США лишь в 2006 г. иметь какой-либо доступ к военным секретам США? Я в этом очень сильно сомневаюсь, вероятнее всего, ее просто использовали для того, чтобы напугать китайскую агентуру. Соединенные Штаты продолжают мыслить категориями холодной войны и в этом и заключается их проблема. Мир поменялся, а они нет», — добавил профессор Цзилиньского университета.