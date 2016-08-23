Тверь, 23 августа, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Контроль за семьями из группы социального риска в Тверской области будет усилен — решение принято после резонансного убийства в областном центре 13-летней девочки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, 22 августа вопрос о мерах по предотвращению жестокого обращения с детьми рассматривался на совещании с участием представителей УМВД России по Тверской области, министерств образования и социальной защиты населения региона, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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На совещании была проанализирована ситуация, при которой стало возможным совершение преступления. В результате были выявлены недостатки в межведомственном взаимодействии субъектов профилактики в части предотвращения жестокого обращения с детьми. Были даны соответствующие поручения и рекомендации.

Исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя потребовал в двухнедельный срок внести предложения по совершенствованию работы в этом направлении, в частности, мер по усилению взаимодействия, направленного на защиту прав и законных интересов детей.