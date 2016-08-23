Москва, 23 августа, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В Москве по адресу ТАО, поселок Шишкин Лес, дом 23 горит лакокрасочный завод. Пожару присвоен второй ранг сложности. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по столице, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

skeeze Пожарник

«По уточненной информации загорание происходит по всей площади металло-каркасного строения, в котором по предварительным данным хранятся лакокрасочные изделия. В ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на месте пожара создано 2 участка тушения пожара: 1 направлен на тушение горящего здания, 2-й направлен на тушение здания и на защиту бензовоза, находящегося вблизи горящего здания», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в тушении пожара участвуют вертолеты. На место возгорания были направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения.