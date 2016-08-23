Ставрополь, 23 августа, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Секретарь краснодарского отделения партии «Коммунисты России» Михаил Абрамян пропал по дороге в Ставрополь. О его похищении заявил лидер Ставропольского отделения партии Эдуард Маршанкулов.

Питер Пауль Рубенс. Борей, похищающий Орифию. 1615

«Михаил Абрамян ехал к нам из Ростова. Однако в поезде его не оказалось. По словам проводницы, 5 или 6 человек вывели Абрамяна из последнего вагона на станции в Невинномысске. Обступили со всех сторон, двое держали его за руки и куда-то повели», — цитирует Маршанкулова «КоммерсантЪ».

Краснодарские коммунисты должны были принять участие 22 августа в дебатах на канале СТВ и в протестной акции регионального отделения «Коммунистов России», направленной против давления на кандидатов в депутаты от партии, которое, по мнению партийцев, оказывает местная власть во главе с губернатором Владимиром Владимировым.

По словам Эдуарда Маршанкулова, его соратникам угрожают и запугивают. Кроме того, представителям партии отказали в предоставлении баннеров. Как пишет «Блокнот Ставрополь», коммунистам отказала 41 фирма, занимающаяся баннерами. За всем этим, по мнению партийцев, стоит местная власть. В похищении Абрамяна, коммунисты также видят руку губернатора.

В ответных протестных акциях на Ставрополье планировали принять участие около 30 кандидатов в депутаты от «Коммунистов России» из разных регионов России. Одними из первых откликнулись на призыв однопартийцев коллеги из Краснодара. Делегация в составе восьми человек во главе с лидером Михаилом Абрамяном выехала в Ставрополь, пишет «Блокнот». Однако по пути кандидат в депутаты Абрамян пропал.

Стоит отметить, что секретарь краевого комитета краснодарского отделения партии «Коммунисты России» Михаил Абрамян хорошо известен на Ставрополье. Напомним, в марте 2015 года он вместе с другими членами партии провел перформанс у здания краевого правительства на площади Ленина, направленный на защиту социальных прав ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров.

Лидер коммунистов лег в гроб, держа в руках табличку с надписью «Будем защищать права наших стариков до гробовой доски».

Организатора акции и двух его коллег задержали сотрудники полиции и доставили в суд, который вынес в отношении него решение об оплате штрафа в размере 20 тысяч рублей. В ответ на это Абрамян заявил об обжаловании решения и предложил забрать гроб в качестве части взыскания.