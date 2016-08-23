Красноярск, 23 августа, 2016, 11:28 — ИА Регнум. В аэропорту Емельяново (Красноярск) совершил экстренную посадку самолет Як-42, следовавший рейсом Хатанга — Красноярск. Как сообщает Life.ru, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Dmitry Ryazanov Самолёт Як-42

По предварительным данным, всего на борту воздушного судна находились 4 человека (трое членов экипажа и один пассажир).

«У самолёта Як-42, следовавшего рейсом Хатанга — Красноярск, отказал один из 3-х двигателей», — говорится в сообщении.

Экипаж самолета, который принадлежит компании «Красавиа», принял решение провести экстренную посадку в аэропорту Емельяново. Аварийное приземление воздушного судна прошло успешно.

Другие подробности пока неизвестны.