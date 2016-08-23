Москва, 23 августа, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Компания АвтоВАЗ в течение 9 лет планирует выпустить 8 новых моделей автомобилей, а также провести модернизацию еще 8 наименований бренда, об этом заявил президент предприятия Николя Мор на международной выставке «Автомеханика» в столице, сообщает 23 августа Life.ru.

Yuryi Abramochkin / Юрий Абрамочкин На конвейере ВАЗ. 1969

По словам Мора, до 2025 года автопроизводитель представит 8 новых моделей, при этом 2 новинки будут разработаны уже к 2019 году. К этому же сроку еще 4 модели подвергнут рестайлингу. В течение двух последующих лет компания представит 3 новинки и одну модернизированную модель. В период с 2023 по 2025 год, согласно планам компании, состоятся презентации 3 новых автомобилей, а 3 модели будут обновлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на предстоящем Московском автосалоне АвтоВАЗ намерен представить сразу шесть концептов автомобильных новинок. В их числе посетители мотор-шоу смогут увидеть концепт кроссовера Xcode, седана Vesta Cross и хэтчбека Xray Cross.