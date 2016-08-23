Барнаул, 23 августа, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Алтайский край с рабочим визитом посетил сегодня, 23 августа, член Центральной избирательной комиссии России Валерий Гальченко. О его встрече с губернатором Александром Карлиным сообщает официальный сайт региона.

Светлана Шаповалова Избирательная кампания в Алтайском крае: зачистка

Стороны обсудили ход избирательной кампании в регионе и рассмотрели вопросы оказания содействия в организации выборов со стороны органов исполнительной власти края. Также в ходе беседы с представителем ЦИК оговаривались меры по обеспечению безопасности выборов и вопросы материально-технического обеспечения избирательных комиссий.

Напомним, в Алтайском крае, помимо выборов депутатов Госдумы, пройдут также выборы в Алтайское краевое Законодательное собрание и выборы органов местного самоуправления.

«Александр Карлин ознакомил Валерия Гальченко с текущей ситуацией в Алтайском крае, происходящими избирательными процессами. Особое внимание уделялось проведению избирательных процедур в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации», — отмечается в официальном сообщении о визите представителя ЦИК РФ.

Губернатор заверил, что в Алтайском крае будут приняты все необходимые меры для проведения легитимных выборов, результаты которых будут отражать реальное мнение избирателей региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последний месяц представители ЦИК уже второй раз посещают регион. Первый визит был связан с поручением ее главы Эллы Памфиловой разобраться с жалобами на нарушение ведения избирательной кампании, а также разработать методички по взаимодействию с сотрудниками правоохранительных органов на выборах и выработать механизмы противодействия применению административного ресурса.

Также известно, что Алтайский край попал под пристальное внимание наблюдателей ОБСЕ. Представители этой организации по безопасности. «Интерес к выборам в Алтайском крае явственен и понятен. Они станут одними из самых насыщенных в Сибири», — пояснили ИА REGNUM в Алтайизбиркоме.