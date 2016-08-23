Ялта, Крым, 23 августа, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Житель Новосибирска смог незаконно получить около 5 млн рублей от 78 жителей Ялты. Представляясь правоохранителем, обвиняемый требовал от граждан денежные средства в обмен на непривлечение к уголовной ответственности их родственников, сообщает 23 августа пресс-служба прокуратуры Крыма.

Александр Красносельский. Сбор недоимок. 1869

«Обвиняемый звонил потерпевшим, представлялся следователем правоохранительного органа и, сообщив ложные сведения о причастности родственников к совершению противоправных действий, требовал передать ему денежные средства за непривлечение их к уголовной ответственности», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ялтинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мошенника.

В частности житель Новосибирска обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), части З статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину), части З статьи 30, части З статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере).

Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.