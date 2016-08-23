Москва, 23 августа, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Политические ток-шоу РФ с той или иной периодичностью их смотрят 59% жителей России, часто — только 17%. Большей популярностью они пользуются у представителей старшего поколения (среди людей 60 лет и старше их смотрят 32%). Молодежь не проявляет к ним интереса (среди 18−24-летних доля тех, кто не смотрит подобные передачи достигает 65%, среди 25−34-летних — 56%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Unsplash Старый телевизор

Целенаправленно планируют следить за предстоящими диалогами кандидатов в Госдуму в прямом эфире 19% граждан РФ, еще 8% — собираются смотреть видеозаписи, отрывки в Интернете. В целом же при определенных условиях аудитория теледебатов может составить 74%.

При этом 42% респондентов говорят, что теледебаты помогают более детально узнать программу кандидата, определиться с тем, за кого голосовать. Каждый пятый предполагает, что данные трансляции смотрят с целью «держать руку на политическом пульсе» (21%) или же просто как интересную передачу (18%). Теледебаты, по мнению большинства россиян, помогают избирателям ближе узнать кандидатов (72%) и лучше понять их программы (62%).

Наибольший интерес жителей России вызвало бы обсуждение вопросов внешней (21%) и социальной (18%) политики, экономики (18%).

Опрос проведен 30−31 июля 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.