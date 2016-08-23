Ярославль, 23 августа, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Федеральный бюджет увеличил объем субвенций обеспечение льготников лекарствами, медицинскими изделиями и спецпитанием на 1,4 млрд рублей. При этом сумма, которую получит Ярославская область, выросла всего на 9 миллионов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте здравоохранения и фармации.

Всего Ярославской области выделено порядка 198,6 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ. Однако в департаменте здравоохранения Ярославской области считают, что этой суммы недостаточно для обеспечения целевой категории льготников необходимыми препаратами.

«Минздрав всегда корректирует размер ассигнований регионам в зависимости от числа льготников. В Ярославской области общее количество льготников составляет 282 тысячи человек, из них 23 тысячи — федеральных. Субвенции федерального бюджета не покрывают потребности в обеспечении их лекарствами, поэтому нам всегда приходится выделять на эту категорию дополнительные региональные средства», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте здравоохранения и фармации.

Между тем, с обеспечением лекарствами региональных льготников, число которых в этом году выросло на 15 тысяч человек, в Ярославской области также проблемы. Жители региона регулярно жалуются на перебои с поставками лекарств. Особенно проблемная тема — препарат Герцептин, жизненно необходимый онкобольным людям.

Ранее департамент здравоохранения оценивал дефицит бюджетных средств на эти цели в размере 300 млн рублей. Сейчас областной бюджет выделил средства на закупку льготных лекарств. Но, как отметили в департаменте, в меньшем объеме. При этом ранее на обеспечение льготников лекарствами бюджет Ярославской области выделил 1,2 млрд рублей.

«Выделены дополнительные средства, сейчас идут закупочные процедуры, лекарства должны будут поступить где-то в сентябре. 300 миллионов не дали, дали поменьше, но, в целом, мы должны закрыть потребность. При этом Кострома и Иваново получают на эти цели в разы меньше», — уточнили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.