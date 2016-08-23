В Москве начали принимать он-лайн жалобы на парковку на газонах
Москва, 23 августа, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В Москве запустили обновленное мобильное приложение «Помощник Москвы», через которое можно зафиксировать нарушение правил остановки и стоянки автомобилей на газоне, заявил глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов. По его словам, пока можно сообщать о нарушениях только в пределах Третьего транспортного кольца, сообщает официальный портал мэрии города.
«В дальнейшем функционал будет расширяться: парковку на газоне можно будет фиксировать и за пределами ТТК», — уточнил он.
Само мобильное приложение появилось в 2015 году, отметил Ликсутов, добавив что в краткосрочной перспективе через сервис можно будет фиксировать нарушения правил парковки в зоне тротуаров и пешеходных переходов.
Напомним, административный штраф за парковку на газонах в Москве составляет 5 тысяч рублей для граждан, 30 тысяч рублей для должностных лиц и 300 тысяч рублей для юридических лиц.