Углич, Ярославская область, 23 августа, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области прокуратура выявила нарушение при предоставлении многодетной семье бесплатной земли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Углич

Участок площадью 807 квадратных метров в пределах городской черты Углича был предоставлен многодетной семье для индивидуального жилищного строительства как нуждающейся в улучшении жилищных условий. Однако выяснилось, что построить на нем ничего невозможно. Через весь участок проходит труба напорного канализационного коллектора.

«Проверкой установлено, что через земельный участок проходит напорная канализационная линия с глубиной залегания от 2 до 2,2 метров выполненная из труб ПВХ диаметром 200 мм. В рамках проверки установлен балансодержатель указанной коммуникации — муниципальное унитарное предприятие. Таким образом выявленные нарушения закона со стороны органа местного самоуправления при подборе и предоставлении земельного участка многодетной семье препятствуют использованию указанного объекта недвижимости для целевого назначения — индивидуального жилищного строительства», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура внесла главе городского поселения представление об устранении нарушений закона, сейчас его рассматривают местные власти. Как сообщало ранее ИА REGNUM, многодетные семьи региона неоднократно жаловались на то, что им выделяются земельные участки, не пригодные для строительства и использования — на болотах, без дорог и электричества. Благая инициатива федеральной власти на местах нередко исполняется крайне формально.