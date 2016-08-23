Москва, 23 августа, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В России по состоянию на 17 августа численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 927 тыс. 671 человек. В сравнении с прошлым годом она уменьшилась более чем на 36 тысяч человек (по состоянию на 17 августа 2015 года — 963 тыс. 904 человека), сообщили в Минтруда РФ

Рабочие. Советская фотография

За неделю (10−17 августа) снижение численности безработных граждан произошло в 62 регионах. В 19 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Не изменилась численность безработных в Республике Адыгея, Красноярском крае, Пензенской и Ростовской областях.

Министр также уточнил, что по данным Росстата общая безработица находится на уровне прошлого года. «В июле 2016 года численность безработных по методологии Международной организации труда составила 4,1 миллиона человек или 5,3% экономически активного населения. Это столько же, сколько в июле прошлого года».

По состоянию на 17 августа 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, число безработных в России продолжает стабильно снижаться.

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