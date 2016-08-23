Севастополь, 23 августа, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Власти Севастополя ожидают роста финансирования строительства трассы «Таврида». Увеличение стоимости севастопольского участка дороги может произойти, в частности, благодаря изменениям в соответствующей федеральной целевой программе (ФЦП). Об этом сообщил и.о. директора департамента городского хозяйства администрации Севастополя Андрей Демин.

ru.torange.biz Строительство дороги

«Корректно говорить об увеличении объемов финансирования строительства трассы «Таврида» можно будет после внесения изменений в ФЦП. Решение еще не принято, но мы знаем, что объемы будут подтверждены. Нужно дождаться внесения изменений», — заявил Демин.

По его словам, в «Росавтодоре» уже прошло заседание комиссии по соответствующему вопросу, однако конкретные цифры пока не называют. Между тем стало известно, что севастопольский участок будет иметь протяженность 34,5 километра. На данный момент по нему ведутся проектные работы, добавил Демин.

Первоначально на строительство «Тавриды» было заложено 79 млрд рублей, однако после оценки «Росавтодором» объем средств была повышен до 139 млрд рублей.

25 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по развитию дорожной сети в Республике Крым заявил, что федеральное правительство изыскало 100 миллиардов рублей на строительство трассы. В связи с этим Минфину России было поручено определить источники финансирования строительства.

Тем временем врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников 22 августа потребовал от департамента городского хозяйства пересмотреть проектно-сметную документацию ремонта семи городских дорог, на которые выделено дополнительное федеральное финансирование в размере 500 млн рублей. Документацию необходимо проверить до 24 августа.

«Разрабатывайте детальный план по каждому из объектов. Если наши дорожные компании готовы работать по реальной, а не завышенной смете, в оперативном порядке подготовьте постановление о выборе единого поставщика услуг для ремонта дорог», — заявил Овсянников.

Средства, выявленные сверх установленных нормативов, врио потребовал перенаправить на другие участки.

Отметим, что 19 августа в ходе рабочего визита в Крым президент России Владимир Путин выразил недовольство состоянием дорог полуострова и призвал руководство республики и главу Севастополя уделить особое внимание этой проблеме.