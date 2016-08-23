Вашингтон, 23 августа, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Microsoft купила сервис Genee — инструмент, использующий возможности искусственного интеллекта для планирования работы. «Виртуальный секретарь» будет включен в функции сервиса Office 365, в частности, программы Outlook, сообщается в блоге корпорации.

geralt Искусственный интеллект

Genee способен анализировать электронные письма и расписание пользователя. Например, если человеку необходимо запланировать встречу на будущую неделю, сервис определит, какой именно день в расписании свободен и самостоятельно отправит уведомление тому, с кем назначена встреча.

Стартап Genee появился в 2014 году, за это время он привлек $1,45 млн инвестиций. Основатели проекта перейдут в корпорацию Microsoft, подробности сделки пока не известны.