Тегеран, 23 августа, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Председатель парламента Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не отменял своего разрешения использовать авиабазу Хамадан для боевых вылетов ВКС РФ. Хотя авиабаза не находится в распоряжении Москвы, но запрета полётов не было, сообщает Tasnim.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа министр обороны Ирана Хосейн Дехган в ходе пресс-конференции заявил, что база Хамадан предоставлена России для дозаправки военной авиации и выполнения боевых вылетов в Сирию. На следующий день — 22 августа официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Россия прекратила использование базы ВКС на территории Ирана.

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Сегодня, 23 августа, появилась информация, что Россия прекратила использование авиабазы Хамадан, так как у сторон возникло «некоторое недопонимание». Военное руководство РФ намеревалось использовать авиабазу как полноценный объект, однако иранская сторона не согласилась с таким вариантом.