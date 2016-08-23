Тбилиси, 23 августа, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Теракт на магистральном газопроводе Россия-Армения, который был предотвращен недавно в Грузии, мог бы принести определенную выгоду губернатору Одесской области Украины Михаилу Саакашвили и его партии «Единое национальное движение». Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил вице-спикер парламента Грузии Манана Кобахидзе.

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Несложно догадаться, что дестабилизация перед выборами очень даже устраивает Саакашвили и его партию, — говорит Кобахидзе. — Я не могу напрямую обвинить их в подготовке теракта на газопроводе, но у них мог родиться в мыслях такой коварный план».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании 5 членов преступной группы, которые готовили теракт на газопроводе Россия-Армения в Грузии.

По предварительным данным, взрыв планировался в селе Сагурамо (Мцхета-Мтианети, Грузия). В этом месте газопровод проходит по реке Арагви.

Читайте также: Спецслужбы Грузии предотвратили теракт на российском газопроводе — СГБ