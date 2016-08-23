«Севморзавод» набирает производственных рабочих
Севастополь, 23 августа, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В связи с формированием портфеля заказов на судоремонт, «Севастопольский морской завод» заявляет о 100 дополнительных вакансиях для производственных рабочих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил начальник службы по управлению персоналом Севастопольского филиала ЦС Антон Котельников.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной предприятие набирало 300 работников разных специальностей.
«Сейчас Севморзавод нуждается, прежде всего, в высококвалифицированных производственных рабочих», — сообщил Котельников.
Так, судостроительному заводу требуются более специалисты — сборщики корпусов металлических судов, сварщики, шлифовальщики, слесари-инструментальщики, слесари-ремонтники, токари стропальщики, электромеханики по обслуживанию сухих доковых установок и другие. Среди специалистов, в которых также нуждается предприятие — инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, ведущий инженер-программист группы обслуживания ПК и сетей и другие.
Севастопольский филиал АО «ЦС «Звездочка» (Северодвинск) входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и арендует производственные мощности «Севморзавода».
Как сообщало ИА REGNUM, разработчики генерального плана Севастополя на одной из недавних презентаций проекта предлагали перенести мощности завода из Южной бухты в центре города на Северную сторону и в Инкерман.
О планах развертывания второй производственной площадки для судостроения в Инкермане заявляло и руководство «Севморзавода».
Реконструкция грузового причала в Инкермане предусмотрена ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2020 года.
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