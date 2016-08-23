Севастополь, 23 августа, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В связи с формированием портфеля заказов на судоремонт, «Севастопольский морской завод» заявляет о 100 дополнительных вакансиях для производственных рабочих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил начальник службы по управлению персоналом Севастопольского филиала ЦС Антон Котельников.

Вера Орлова. Завод «Шарикоподшипник». 1936-1937

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной предприятие набирало 300 работников разных специальностей.

«Сейчас Севморзавод нуждается, прежде всего, в высококвалифицированных производственных рабочих», — сообщил Котельников.

Так, судостроительному заводу требуются более специалисты — сборщики корпусов металлических судов, сварщики, шлифовальщики, слесари-инструментальщики, слесари-ремонтники, токари стропальщики, электромеханики по обслуживанию сухих доковых установок и другие. Среди специалистов, в которых также нуждается предприятие — инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, ведущий инженер-программист группы обслуживания ПК и сетей и другие.

Севастопольский филиал АО «ЦС «Звездочка» (Северодвинск) входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и арендует производственные мощности «Севморзавода».

Как сообщало ИА REGNUM, разработчики генерального плана Севастополя на одной из недавних презентаций проекта предлагали перенести мощности завода из Южной бухты в центре города на Северную сторону и в Инкерман.

О планах развертывания второй производственной площадки для судостроения в Инкермане заявляло и руководство «Севморзавода».

Реконструкция грузового причала в Инкермане предусмотрена ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

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