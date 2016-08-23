Челябинск, 23 августа, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Многокилометровые пробки на федеральной трассе М-5 в Челябинской области стали причиной массовых обращений водителей к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, передает корреспондент ИА REGNUM.

avtomotospec.ru Затор

В связи с ремонтными работами на некоторых участках федеральной дороги М-5, и сезоном активных передвижений граждан страны на отдых в период отпусков, образовались гигантские пробки. Причина заторов — перекрытие части дороги для ремонта полотна. Однако в силу загруженности М-5 очереди из машин растягиваются на многие километры, что надолго задерживает водителей и заставляет пребывать в неподвижном автомобиле в жаркую погоду.

Интернет-пользователи пишут о пробках в районе города Миасса, населенного пункта Биргилда, Травники. Также пользователи сообщают о наличии объездных дорог, но которые организованы через близлежащие населенные пункты. Качество этих объездов оставляет желать лучшего, на таких дорогах поднимается тяжелая пыль, водители жалуются на пробитые колеса. Отмечается, что пробки начались с начала лета и продлятся, скорее всего, до конца сезона ремонтных работ, то есть фактически до зимы.

Ситуация накалена до предела. Губернатор, как сообщили в пресс-службе главы региона, поручил своему заместителю обеспечить нормализацию ситуацию. И даже это вызвало у граждан волну возмущения. Водители советуют Борису Дубровскому не писать, «что поручено», а делать и сообщать, «что по его поручению сделано».

Отметим, выполняющие ремонтные работы подрядчики из-за необходимости экономить не предусматривают строительство объездных дорог, а лишь ограничиваются перекрытием части существующей, как правило двухполосной дороги. В связи с этим и возникают большие пробки.

Помимо загруженности федеральной дороги М-5 из-за сезона отпусков, в Челябинской области весь август длится аномальная жара, температура воздуха превышает климатическую календарную норму на семь градусов и выше. Долгое пребывание на жаре, особенно детей, может создать риски жизни и здоровью.