Кемерово, 23 августа, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил создать специальную комиссию, которая проведет проверку информации о сокращении работников ОАО «Распадская», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кузбасса. Глава региона потребовал вмешаться в ситуацию и «остановить беспредел с урезанием и оптимизацией штата предприятия».

Борис Окороков. Шахтеры. 1963

Как уточнили в ведомстве, сокращения касаются работников в возрасте от 25 до 50-лет, среди которых ламповщицы, дежурные электрослесари, горнорабочие, стволовые, бункеровщики, машинисты конвейера.

По мнению Амана Тулеева, гендиректор ЗАО «Распадская угольная компания» Сергей Степанов самоустранился от решения этой проблемы, обманывает людей, сегодня заверяя, что сокращений не будет, а завтра издает приказ о сокращении, не предлагая рабочим никаких вакансий. При этом, по информации властей региона, сам Степанов стабильно получает высокую заработную плату и наверняка не боится ни сокращения, ни оптимизации.

«Получается, что работников просто планируют выгнать на улицу с ипотеками, кредитами, всеми платежами, отчитавшись красивым словосочетанием «оптимизация непрофильных структур». А ведь это живые люди, их семьи, дети», — отметил губернатор. По мнению Тулеева, это настоящий произвол и бездарное ведение дел слабым руководителем.

В связи с этим, Аман Тулеев обратился к президенту «ЕВРАЗ Груп» Александру Фролову с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии Сергея Степанова занимаемой должности. Он также предложил депутатам местного и областного советов провести открытые сессии. «Пусть гендиректор ЗАО «Распадская угольная компания» перед всеми расскажет о своем безграмотном руководстве», — подчеркнул Аман Тулеев.