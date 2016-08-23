Душанбе, 23 августа, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Глава таджикской столицы распорядился достойно встретить олимпийского чемпиона Дилшода Назарова, завоевавшего золотую медаль на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро — 2016. Также на прошедшем накануне расширенном собрании мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев обсудил с активом города вопросы подготовки к празднованию 25-летия независимости Таджикистана, сообщает сегодня, 23 августа, «Азия-Плюс».

publicdomainpictures.net Метла

Напомним, 20 августа таджикский молотометатель Дилшод Назаров занял первое место на завершившихся летних Олимпийских играх — 2016. Эта медаль стала единственной наградой для таджикской сборной в Рио и первым олимпийским «золотом» независимого Таджикистана. Прибытия спортсмена в стране ожидают 26 августа.

Мэр Убайдуллоев также поручил выдать единовременную денежную премию всем женщинам-дворникам Душанбе и призвал душанбинцев «усилить сотрудничество с представителями силовых структур страны» для сохранения мира и стабильности.

День независимости в Таджикистане ежегодно отмечается 9 сентября. В преддверии празднования ее 25-летия в Душанбе еще в начале августа были ужесточены меры безопасности: силовые структуры были переведены на усиленный вариант несения службы, был введен паспортный режим, также проводится подворный обход для выявления незаконно проживающих лиц.