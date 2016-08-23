Ярославль, 23 августа, 2016, 11:03 — ИА Регнум. 27 августа Ярославский музей-заповедник покажет киноконцерт-ретроспективу «Все кино о Ярославле». Это финальный аккорд большого проекта «Кинолето», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в музее.

Николай Второй в Ярославле

Главная тема вечера — фильмы, снятые ярославцами, о Ярославле и в Ярославле. Это и первая документальная киносъемка, запечатлевшая в мае 1913 года пребывание в Ярославле императора Николая II, и фильм «Мать», снятый в 1926 году Всеволодом Пудовкиным, признанный ведущими кинокритиками «одним из лучших фильмов всех времен и народов». А также фильм «Женщины», ставший классикой советского кино.

В программе киноконцерта — демонстрация фрагментов документальных и художественных фильмов разных лет, рассказы о ярославцах, оставивших заметный след в истории отечественного кино, встречи с актерами и режиссерами.

В числе знаменитых кинодеятелей — коммерсант и киноман Григорий Либкен, открывший один из самых первых и популярных ярославских кинотеатров — «Волшебные грезы». Также Либкен создал собственную киностудию, ставшую одной из первых отечественных кинофабрик. С Ярославской областью связаны имена многих известных российских артистов и режиссеров — кто-то здесь родился, для кого-то именно здесь начинался путь в мир кино. Среди таковых — режиссер и педагог Юрий Любимов, заслуженный артист РСФСР Алексей Смирнов, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, звезды постсоветского кино Анна Самохина и Владимир Толоконников и многие другие.

Отдельной вехой в киноистории Ярославля стали народные студии: «Суррогат-фильм», переименовавшийся впоследствии в студию «Квант», которой руководил Николай Гендлин, киностудия «Чайка» под руководством Михаила Тропина и, наконец, любительская киностудия «Юность» в главе с Рэмом Юстиновым.