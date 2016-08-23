Севастополь, 23 августа, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Автоматическая пожарная сигнализация (АСП) будет установлена в 20 медицинских учреждениях Севастополя к концу 2016 года. На финансирование работ предусмотрено 104,1 млн рублей из городского бюджета. Об этом 22 августа на аппаратном совещании в правительстве заявил и.о. директора департамента Юрий Восканян, передает корреспондент ИА REGNUM.

Georg Pik Датчик пожарной сигнализации

«Вся проектно-сметная документация готова и прошла экспертизу. Монтаж уже выполнен в пяти организациях, а в трех сигнализация подключена. Монтаж во всех 22 подведомственных организациях будет завершен к 20 декабря текущего года», — сказал Восканян.

По его словам, на установку автоматической пожарной сигнализации в медучреждениях города в текущем году предусмотрено 104,1 млн рублей. «В настоящее время в конкурсных процедурах находится документация на сумму 101,6 млн рублей, что составляет 97,5%», — сказал Восканян.

Проблемной темой названо ограждение медучреждений: в большинстве случаев оно просто отсутствует, что это связано, в том числе, с длительным процессом оформления в собственность земельных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, паспорта антитеррористической защищенности получили 24 объекта здравоохранения.