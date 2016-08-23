Оренбург, 23 августа, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Доходная часть бюджета Оренбурга выросла на 140,5 млн рублей. Увеличение произошло за счет безвозмездных поступлений. Как отметила 23 августа заместитель председателя горсовета Ольга Березнева, большая часть будет направлена на завершение строительства дорог на улицах Высотной, Инверторной и Поляничко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского горсовета.

wallspaper.ru Пожар

По словам депутата, 30 млн рублей позволят закрыть вопрос по компенсациям перевозчикам садоводческих маршрутов за 2016 год; 11 млн рублей пойдут на соцвыплаты на приобретение жилья молодым семьям. Более 3 млн рублей планируется направить на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара на Советской, 1.

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая 2016 года в здании по адресу Советская, 1 произошел крупный пожар. Огонь уничтожил 1 тыс. квадратных метров. Стоит отметить здание является памятников федерального значения (здание 1882 года постройки, первый пятиэтажный дом в городе). Из-за ЧП в областном центре объявили режим ЧС. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии. Область готова взять объект в собственность.

Читайте также: Пожар в здании училища, где учился Юрий Гагарин: основная версия

Стоит отметить, за первое полугодие 2016 года доходная часть бюджета Оренбурга исполнена на 52,9%: поступило 4 млрд 905 млн 382 тыс. рублей. По расходам исполнение составило 44,1%, или 4 млрд 511 млн 126 тыс. рублей.