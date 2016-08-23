Красногорск, 23 августа, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Несмотря на все действия, предпринимаемые железнодорожниками, властями и общественниками, в Москве и области не удается остановить волну опасного увлечения молодежи — «зацепинга». Молодые люди регулярно гибнут или получают увечья, катаясь на вагонах поездов в неположенных местах. По мнению председателя комиссии ОП РФ по безопасности Антона Цветкова, увеличение числа «зацеперов» связано с мягкостью наказания за это правонарушение и провалом сферы досуга молодежи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переполненный петербургский трамвай с зацеперами. 1933 год

«Это стандартное сезонное увеличение. Всегда зимой меньше, а летом — больше «зацеперов». Однако полной статистики нет, так как не всегда человек, погибший от «зацепинга», оформляется таким образом. Если никто не видела как он сорвался и на теле нет следов обугливания, то он оформляется, как переходящий железнодорожные пути в неположенном месте. Но, действительно, это — факт: количество «зацеперов» растет и сейчас, несмотря на усилия, нет тенденции на снижение», — пояснил Цветков.

Эксперт также подчеркнул, что в Москве и области отмечается провал сети внеурочного досуга для молодежи, что и становится «толчком» для некоторых молодых людей к поиску столь опасных методов для развлечения.

«Бесплатного досуга практически нет, а если и есть, то не всегда качественный. У нас нет серьезной ответственности, а по «зацепингу» надо вводить уголовную ответственность для совершеннолетних на 15 суток административного ареста, а несовершеннолетних можно отправлять в центры для содержания несовершеннолетних правонарушителей», — отмечает собеседник агентства.

«Популяризация «зацепинга» идет и через социальные сети. Есть группы и личности, которые активно пропагандируют «зацепинг» и, возможно, не на безвозмездной основе, то есть раскручивают эти группы. Ответственность за популяризацию «зацепинга» также нужно вводить. Группы эти мы блокируем, но есть браузеры в компьютерах, которые позволяют зайти на запрещенный сайт», — заключил общественник.

Напомним, согласно первой части статьи 11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях «нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном и водном транспорте» предусматривается штраф для зацеперов в размере 100 рублей. В случае, если правонарушитель не достиг возраста 16 лет, то к ответственности привлекаются родители или его законные представители. В таком случае размер штрафа составит от 100 до 500 рублей.

Отметим, что за последние сутки в СМИ появилась информация сразу о двух случаях «зацепинга» в Подмосковье. 23 августа тело подростка было обнаружено на путях в Серпуховском районе. Предположительно, молодого человека убило сильнейшим разрядом тока, сообщает «Life».

Еще один инцидент произошел 22 августа с 13-летним подростком-зацепером в районе станции «Михнево». Там группа молодых людей пыталась перейти через железную дорогу в неположенном месте. Один ребят взобрался в вагон с щебнем и получил удар током. Пострадавший госпитализирован, сообщает РИАМО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в области и Москве готовят соответствующие законы, в том числе законы об ответственности за непредотвращение «зацепинга». Наказывать хотят не только самих нарушителей, но и всех ответственных лиц: от родителей до машинистов электропоездов.