Киев, 23 августа, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Украине важно вернуть украинский суверенитет над потерянными территориями Донбасса и Крымом. Об этом сегодня, 23 августа, заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии поднятия Государственного флага Украины в Киеве, передает ИА REGNUM.

Флаг Украины

«Чрезвычайно важно сделать так, чтобы наш флаг вновь появился над Донецком, над Луганском, над Симферополем, над Севастополем», — сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что согласно опросам, большинство граждан Украины гордятся своим государственным флагом, гербом и гимном. «Как свидетельствуют опросы, более 90% украинских граждан гордятся или положительно относятся к нашему флагу, гербу и гимну. Так же и с украинским языком, который является одним из важнейших атрибутов нашего государства. Конечно, лучше было бы, чтобы все 100%, но для постсоветского демократического общества эти показатели выглядят чрезвычайно оптимистично», — считает Порошенко.

Порошенко заявил, что советская власть «держала за семью печатями» настоящую историю украинского флага. «Она наблюдала, чтобы сочетание синего и желтого цветов никогда не попадалось на глаза гражданам. Право на отдельное существование эти цвета конечно же имели, не закроешь людям глаза на голубое небо и не запретишь растить золотистую рожь и пшеницу. А вот синергию цветов режим не допускал и категорически считал их сочетание большим криминалом», — рассказал Порошенко.

Напомним, впервые украинский флаг был поднят над зданием Верховной Рады Украины 24 августа 1991 года. В этот день был провозглашен Акт о независимости страны.