Санкт-Петербург, 23 августа, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко требует срочно пересмотреть адресную инвестиционную программу (АИП) по строительству школ и детских садов. Об этом он заявил 23 августа на заседании правительства города, передает корреспондент ИА REGNUM. Ранее стало известно, что часть средств, предусмотренных на школы, пойдет на достройку стадиона.

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По словам Полтавченко, Смольный оценил потребности муниципалитетов и обнаружил, что существующая АИП не отвечает возникшим в последние годы потребностям. Губернатор предложил пересмотреть программу с точки зрения приоритета нуждающихся территорий, которым не хватает школ и детских садов, и представить перспективу развития АИП до конца сентября.

«Мы действительно в среднем имеем неплохие результаты, но есть территории, где реально не хватает мест ни в школах, ни в дошкольных учреждениях. Мы должны этот дисбаланс в максимально короткие сроки ликвидировать, а также спланировать работу по созданию новых учреждений с учетом демографической ситуации. Нам в ближайшее время нужно будет большое количество школ, чтобы мы не переходили на двух‑ и трехсменный режим работы», — сказал Полтавченко.

Заметим, накануне стало известно о постановлении правительства, согласно которому деньги со строительства социальных объектов, в том числе садиков и школ, перенаправят на достройку стадиона на Крестовском острове, необходимого для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Губернатор подписал документ, который перебросит на стадион 505 млн рублей со строительства школ, 313 млн рублей — с детских садов, 924 млн рублей — с учреждений здравоохранения. Все эти объекты предполагалось профинансировать в 2016 году именно в рамках АИП. В целом, на «Зенит-Арену» потратят 2,1 млрд рублей, «снятых» с других объектов, которые дождутся этих средств не ранее 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2016 года на встрече премьера Дмитрия Медведева и Георгия Полтавченко обсуждалось строительство школ и переход школ на работу в одну смену. По словам петербургского градоначальника, «у нас в Санкт-Петербурге, может быть, в одном из немногих регионов, дети учатся в одну смену в школе».

Полтавченко сообщил Медведеву, что в Петербурге в этом году планируется завершить строительство четырех школ, а в ближайшие три года — ещё 31 школы. Одновременно в Петербурге, по словам губернатора, «практически решили проблему с дошкольными учреждениями».

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При этом Полтавченко принял предложение Медведева воспользоваться возможностями федеральной финансовой поддержки для строительства новых школ, в дополнение к тем средствам, которые заложены в адресную инвестиционную программу Петербурга.