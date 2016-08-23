Севастополь, 23 августа, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Паспорта антитеррористической защищенности всех 24 объектов, подведомственных департаменту здравоохранения, находятся на согласовании в силовых ведомствах. Об этом 22 августа на аппаратном совещании в правительстве заявил и.о. директора департамента Юрий Восканян, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Во всех медицинских подведомственных организациях введены должности заместителя руководителя по безопасности либо эта обязанность возложена на одного из заместителей руководителя. Разработаны паспорта антитеррористической защищенности объектов во всех организациях, сейчас они находятся на согласовании в силовых ведомствах», — сказал Восканян.

Он отметил, что разработаны и утверждены планы безопасности территорий, инструкции по действиям персонала в чрезвычайных ситуациях и при обнаружении бесхозных вещей и предметов. Проведено обучение руководителей и ответственных лиц с участием представителей ФСБ относительно обеспечения антитеррористических мероприятий, силовые ведомства неоднократно проводили плановые и внеплановые тренировки на объектах здравоохранения города.

«Во всех 24 медицинских организациях имеется охрана. Причем семь из них заключили договоры с частными охранными организациями, имеющими лицензии и опыт», — отметил глава горздрава.

Он также сообщил, что оснащение 140 помещений здравоохранения техническими охранными системами и системами контроля доступа будет проведено до 2020 года в ходе плановых капитальных ремонтов.