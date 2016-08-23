Ярославль, 23 августа, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов внес в Ярославскую областную думу свой первый законопроект. Он называется «О внесении изменений в статью 15 Закона Ярославской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Яроблдуме.

фото сайта yarregion.ru Дмитрий Миронов

Изменения регионального закона о памятниках связаны с изменением федерального законодательства. Они касаются исторических поселений регионального значения. Это понятие и сейчас присутствует в региональном законе. Однако практически в Ярославской области нет ни одного такого объекта.

«Изменения в закон уточняют порядок появления исторических поселений регионального значения, документы, которые необходимо подготовить для признания города или села историческим», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте по охране объектов культурного наследия.

Сейчас в Ярославской области три города имеют статус исторических поселений федерального значения — это Ярославль, Ростов и Тутаев. Однако Министерство культуры, которое курирует их, до сих пор не утвердило ни границы этих объектов, ни регламенты их использования, которые бы ограничили застройку и позволили согласовывать внешний вид новых зданий.

В областном департаменте пояснили, что пока конкретных планов признать какие-либо города (а их немало) историческими на уровне региона нет. Между тем с такой инициативой могут выступить местные власти или же общественность.