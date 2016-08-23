Киев, 23 августа, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Российской Федерации грозит международная изоляция, если Москва решит подчинить себе Украину. Об этом, как передает RT, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Цитата из м/ф «Как казаки в хоккей играли». Реж. Владимир Дахно, Тадеуш Павленко. 1995. Украина Глубокомысленные выводы

«Если в Кремле к кому-то придёт сумасшедшая идея подчинить себе Украину, то это будет последним днём жизни России», — считает экс-глава украинского государства.

При этом Кравчук добавил, что властям РФ не хватит сил удержать Украину в сфере своего влияния, потому что «весь мир изолирует Москву не только санкциями».

По мнению политика, у властей Украины есть шанс выйти из сферы влияния РФ «цивилизованным прорывом».

«Украине уже удалось отделиться энергетически, организационно-политически и материально, — говорит Кравчук. — Остались еще некоторые семейно-бытовые или исторически-национальные моменты».

При этом экс-глава страны считает, что декоммунизацию на Украине следовало провести сразу после обретения независимости.

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