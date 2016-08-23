Рим, 23 августа, 2016, 10:51 — ИА Регнум.



Кристиан Селл. Полководец на поле боя в времена Тридцатилетней войны. 1878

Ведущее издание Италии Corriere della Sera не удержалось и вместе с русскоязычными СМИ, немного с опозданием, поразмышляло над темой, что же будет, если в руках президента России Владимира Путина и правда окажется нооскоп.

«Ходят слухи о неком предмете вроде компьютера, подключенного к датчикам, которые записывают все. Уже давно президент и его команда желают не только знать, но и управлять фактами и мнениями, — пишет газета. — Понимать то, что думают избиратели и каковы их желания — очень важно для всех правительств, поэтому они систематически прибегают к специалистам и опросам общественного мнения. В России, однако, кажется, пошли далеко вперед: знать то, чем заняты умы ее граждан, а затем воздействовать на них. Принцип такой: не приспосабливать действия правительства к воле народа, но сделать наоборот, чтобы убедить людей, что-то, что решается наверху, это именно то, чего они хотят».

В статье утверждается, что до сих пор повлиять на умы людей в России пытались традиционными средствами, такими как контроль над средствами массовой информации и общественными организациями. Теперь, с назначением нового главы кремлевской администрации, возникают вопросы. Почти неизвестный Антон Вайно вроде бы теоретизировал создание специального инструмента под названием «нооскоп» для глубокого изучения сознания. И, возможно, чтобы им (сознанием) управлять, как тебе захочется. «Люди, которые работали в прошлом с Вайно даже говорят о «механизме», своего рода компьютере, подключенном к датчикам различных типов, чтобы записывать все, что происходит во времени и пространстве, вплоть до операций по кредитным картам и любым видам обменов между людьми». Профессор Виктор Сараев, который писал научные труды наряду с Вайно, рассказал BBC, что нооскоп внешне похож на телескоп.

«Исследования, чтобы узнать все о человеческой деятельности в той или иной стране или на всей планете уже существуют, такие как Living Earth Simulator. Но Владимир Путин и его окружение желают не только знать, но и управлять», — отмечает издание.

По мнению автора статьи, администрация президента Владимира Путина после того, как пострадала от протестов демонстрантов в последние годы, побежала в укрытие. Противники же системы с такими методами как аресты, жалобы и другие менее ортодоксальные приемы, были убраны с поля. Законы об уличных демонстрациях изменились. Потом взялись за средства массовой информации, почти все они поставлены под контроль с использованием личностей, таких как Дмитрий Киселев, «руководитель информационной системы Кремля, который уже очень далек от термина «нейтральная журналистика».

Отмечается, что спутниковое телевидение режима Russia Today формируют сознание англоговорящих слушателей, разбросанных по всей планете. Национальное телевидение России занимается российскими избирателями. Политтехнологи Кремля контролируют общественность. Затем телевидение начинают «забивать» сознание зрителя в зависимости от необходимости. «Конечно, нооскоп Вайно мог бы сделать еще больше, если он действительно существует (многие эксперты в этом сомневаются). В конце концов это было бы очередной частью «асимметричной войны», которую Россия уже давно замышляет», — резюмирует Corriere della Sera.