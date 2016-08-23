Ростов-на-Дону, 23 августа, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Шахтёры, работающие на горном комбинате «Кингкоул» (Ростовская область) объявили голодовку. Горняки требуют от работодателя выплатить долги по заработной плате, передают «Ростовские вести».

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1914

В акции протеста участвует 61 шахтёр, в том числе и бывшие сотрудники «Кингкоула» из городов Гуково и Зверево. Кроме выплаты долгов, они также требуют выдачи пайкового угля.

Отмечается, что горняки в связи с задержкой зарплаты писали обращение в администрацию президента России. Они начали голодать после того, как к ним поступил ответ.

«В августе пикетчикам ответили и рекомендовали найти необходимые деньги в бюджете Ростовской области», — сообщает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент задолженность «Кингкоула» по зарплате с мая 2015 года превышает 300 млн рублей. Гендиректор «Кингкоула» Владимир Пожидаев сейчас арестован в связи с подозрением в злоупотреблении служебными полномочиями в личных целях.

Напомним, в мае 2016 года порядка 20 шахтёров провели митинг в Ростове-на-Дону: они не получали зарплату уже более года. В конце июля власти Гуково дали активистам разрешение на проведение серии пикетов.